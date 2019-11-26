На М-10 в аварии с «ГАЗелью» пострадал водитель легковушки

Пока что официальных данных не поступало, но утверждается, что у мужчины перелом ребер и обеих рук.

Все случилось сегодня вечером, 26 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на трассе М-10 недалек от Красного Бора. На дороге столкнулись «Лада» и «ГАЗель» – свидетели уверяют, что во всем виноват водитель большегруза, который хотел развернуться и резко затормозил. Водитель «ГАЗель» и пострадал – он получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, у него перелом ребер и двух рук. Машина также выглядит помято.

Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментируют инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Uber и «Ваз» раскурочило после столкновения в Металлострое, на месте скорая и спасатели.