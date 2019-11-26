Uber и «Ваз» раскурочило после столкновения в Металлострое, на месте скорая и спасатели

У такси разбиты капот и двери. Фото: vk.com/spb_today

У такси разбиты капот и двери. Фото: vk.com/spb_today

В Металлострое на Петрозаводском шоссе произошло серьезное ДТП с двумя легковыми авто. К месту происшествия прибыли спасатели и скорая помощь.

Авария случилась сегодня вечером, 26 ноября. По словам очевидцев, в результате аварии обошлось без жертв. Они также добавили, что пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

«Поло такси убер и Жигули 2107», — указал участников аварии автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что машины превратились в груду металла. Точная причина столкновения и сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали легковушке, которая влетела в толпу людей. Машина после столкновения вылетела на «зебру».