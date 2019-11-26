В Тамбове иномарка въехала в толпу пешеходов, есть погибшая

В Тамбове иномарка въехала в толпу пешеходов, есть погибшая
Пятеро пострадавших госпитализированы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В результате наезда легкового автомобиля в толпу пешеходов погибла женщина. Еще пятеро были госпитализированы в ближайшее медучреждение.

Все произошло сегодня, 26 ноября, на перекрестке Советской и Астраханской улиц около 18:30 по местному времени. На участке столкнулись Nissan и ВАЗ-2110. В результате удара иномарка выехала на тротуар.

Согласно данным, которые предоставил представитель управления МВД РФ по Тамбовской области, легковушка сбила шесть человек, собиравшихся переходить дорогу. Пятеро были госпитализированы с различными травмами. У четырех из них — легкие, у одного — средней тяжести

Как сообщили «РИА Новости», в настоящее время на месте происшествия работают правоохранители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Петербурге. Такси влетело в ограждение на мосту Бетанкураю. К месту происшествия прибыла «скорая».

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