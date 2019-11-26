На мосту Бетанкура такси влетело в ограждение, на месте скорая помощь

На мосту Бетанкура такси влетело в ограждение, на месте скорая помощь
У машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на мосту Бетанкура произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси. Водитель легковушки не справился с управлением и впечатался в ограждение.

Все случилось сегодня, 26 ноября. На опубликованных фотографиях в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что у машины разбита передняя часть. По словам свидетелей, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС и машина скорой помощи.

Точные причины аварии и сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трагической аварии. В Гатчине водитель иномарки наехал на пенсионерку, столкновение оказалось смертельным.

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На мосту Бетанкура такси влетело в ограждение, на месте скорая помощь