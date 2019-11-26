В Гатчине пожилой водитель насмерть сбил пенсионерку вне зоны пешеходного перехода

В Гатчинском районе Ленобласти водитель, управляющий легковым авто, сбил женщину-пешехода. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Смертельный инцидент произошел сегодня вечером, 26 ноября, в Гатчине на улице 7 Армии около дома 23. По предварительной информации, 73-летняя женщина пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, когда на нее наехала Honda, за рулем которой находился 83-летний водитель.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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