На Ленинградском шоссе в аварии пострадали два человека

На Ленинградском шоссе в аварии пострадали два человека
Обстоятельства произошедшего уточняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Оба находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Ленинградском шоссе недалеко от Луги. Мужчина, управляющий ВАЗом, выехал на встречку и столкнулся с ПАЗом, за рулем которого сидел 62-летний водитель. Оба получили серьезные травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что столкнувшиеся легковушки перегородили «зебру» на перекрестке Товарищеского и Подвойского.

дтп ленинградская область
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