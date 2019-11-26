Столкнувшиеся легковушки перегородили «зебру» на перекрестке Товарищеского и Подвойского

Столкнувшиеся легковушки перегородили &#171;зебру&#187; на перекрестке Товарищеского и Подвойского
Машины столкнулись на пешеходном переходе. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей. Машины столкнулись прямо на «зебре».

Авария случилась сегодня вечером, 26 ноября, на перекрестке Товарищеского проспекта и улицы Подвойского. На опубликованных кадрах видно, что машины получили незначительные повреждения, однако затруднение движения для другого транспорта создали.

«Ну а где еще то, как не на ПП», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на Лиговском. Из-за столкновения машин встали трамваи.

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