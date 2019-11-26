Из-за ДТП на Лиговском встали трамваи

Из-за ДТП на Лиговском встали трамваи
Фото: https://vk.com/spb_today

По предварительным данным, никто не пострадал. Пассажирам общественного транспорта приходится пересаживаться на метро и автобусы.

Все случилось сегодня вечером, 26 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что несколько автомобилей столкнулись на перекрестке Лиговского и Расстанной прямо на путях. Это мешает трамваях ехать, так что они стоят и ждут, пока виновники ДТП уедут. Что стало причиной инцидента – не уточняется.

Некоторые пользователи считают, что виной стали скользкие дороги. По предварительным данным, никто из водителей не получил серьезные травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что микроавтобус и легковушка заблокировали движение трамваев на пересечении Новочеркасского и Заневского. В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Точные причины столкновения пока неизвестны.

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