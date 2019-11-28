В Петербурге из-за гололедицы за день произошло 473 ДТП

Накануне, 27 ноября, в Санкт-Петербурге произошло 473 ДТП. 80 аварий случились также в Ленинградской области.
Водители отмечали, что из-за гололедицы многие не справлялись с управлением автомобиля. На дорогах образовалось также многоженство пробок.
В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти представили статистику по ДТП 27 ноября. Оказалось, что в авариях на дорогах Санкт-Петербурга пострадали 16 человек, 21 госпитализировали, включая 1 ребенка. В Ленинградской области в ДТП 15 человек, было ранено 18, два человека погибли.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем павильоне. ЧП произошло в Буграх ночью, 28 ноября. Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий торговый павильон. Пожар в поселке Бугры распространился на площади в 56 квадратных метров.