В Петербурге из-за гололедицы за день произошло 473 ДТП

Накануне, 27 ноября, в Санкт-Петербурге произошло 473 ДТП. 80 аварий случились также в Ленинградской области.

Водители отмечали, что из-за гололедицы многие не справлялись с управлением автомобиля. На дорогах образовалось также многоженство пробок.

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти представили статистику по ДТП 27 ноября. Оказалось, что в авариях на дорогах Санкт-Петербурга пострадали 16 человек, 21 госпитализировали, включая 1 ребенка. В Ленинградской области в ДТП 15 человек, было ранено 18, два человека погибли.