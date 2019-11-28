ДТП с иномаркой и ГАЗелью перед трамваем остановило движение на Большевиков

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового авто и ГАЗелью. Машины столкнулись перед трамваем, который перекрыл половину участка.

Авария случилась сегодня утром, 28 ноября, на пересечении улицы Дыбенко и проспекта Большевиков. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что общественный транспорт встал поперек дороги.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 11:45, движение по проспекту Большевиков затруднено.

Причины аварии и сведения о пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о иномарках, которые столкнулись из-за несоблюдения дистанции. Авария случилась сегодня в Кировском районе города.