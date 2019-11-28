На Финской границе задержали пассажира с 500 пачками сигарет

Из России в Финляндию в микроавтобусе марки Ford Transit пассажир пытался провезти 500 пачек сигарет. Упаковки были найдены среди личных вещей шофера.

Нарушитель был задержан на пропускном пункте «Торфяновка». Об этом сообщили в Северо-Западном таможенном управлении ФТС России. Таможенный орган данный товар признал не предназначенным для личного пользования. В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Продукцию изъяли.

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