Каждое пятое свидание после знакомства в Tinder заканчивается сексом

Эксперты считают, что приложение – не самое удачное место для знакомств.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Исследование провели сотрудники Норвежского университета естественных и технических наук, сообщает NewScientist. Ученые опросили студентов, чтобы узнать – как часто они занимались сексом с людьми, с которыми познакомились в Tinder. 80% людей заверили, что секса не было, остальные же провели с потенциальным парнером ночь. Некоторые, к слову, вступали в интимную связь не один раз.

Только половина опрошенных отметили, что смогли найти кого-то, с кем захотели встретиться, но прежде им пришлось вести переписку с большим количеством юзеров.

Эксперты считают, что Tinder – не самый удачный способ найти вторую половинку. Они также огорчены тем, что приложение меняет отношение людей к свиданиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что литовцы признались, что едут по электронным визам в Петербург ради секс-туризма.