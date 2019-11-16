Литовцы признались, что едут по электронным визам в Петербург ради секс-туризма

Литовцы признались, что едут по электронным визам в Петербург ради секс-туризма
Литовцы едут в Петербург не только ради культурного просвещения. Фото: pixabay.com

Теперь получить разрешение на получение Северной столицы стало чуть проще. Не все используют его по назначению.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает издание Ru.Delf, которое пообщалось с жителями Литвы, чтобы узнать, как они используют возможность поехать в Санкт-Петербург по электронной визе. Некоторые отметили, что теперь едут в Россию для развлечений, чтобы купить еды или алкоголя, но есть и третья причина, одна из самых не очевидных. Литовцы признались, что отправляются в Северную столицу ради секс-туризма, так как им нравятся россиянки.

В статье сказано, что проституцией в городе занимаются либо «классические проститутки», либо студентки, которые зарабатывают таким образом на жизнь. Автор материала считает такое времяпрепровождение рисковым.

К слову, секс-туризм хорошо развит и в самой Литве, куда также приезжают ради девушек, с чем правительство старается любыми способами бороться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что для любителей туризма в Ленобласти откроются новые экотропы.

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Литовцы признались, что едут по электронным визам в Петербург ради секс-туризма
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