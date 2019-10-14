Для любителей туризма в Ленобласти откроются новые экотропы

В Линдуловской роще в Выборгском районе Ленобласти откроется экспериментальный волонтерский лагерь для туристов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил государственный природный ботанический заказник «Линдуловская роща», где осмотрел экотропу, созданную для пеших туристических маршрутов. Он отметил красоту природы лиственничной рощи и реки Линдуловки, на виды которых можно полюбоваться со смотровой площадки, сообщает пресс-служба областной администрации.

Глава региона рассказал, что в 2020 году на территории заказника оборудуют экспериментальный волонтерский лагерь, который смогут посетить все любители природы и экотуризма.

Дрозденко также подчеркнул, что на сегодняшний день на территории особо охраняемых природных заказников Ленобласти уже существует 12 экотроп для туристов, а до конца этого года откроют еще три. В 2020 году планируется открытие девяти экомаршрутов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Кингисеппском районе появится новый экомаршрут.