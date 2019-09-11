В Кингисеппском районе появится новый экомаршрут

В Кингисеппском районе появится новый экомаршрут
Тропа пройдет сквозь широколиственный лес с вековыми 25-метровыми дубами. Фото: pixabay

В природном заказнике «Дубравы у деревни Велькота», который находится в Ленинградской области, проложат новый экомаршрут для туристов.

В Кингисеппском районе Ленобласти до конца этого года откроют новый туристический экомаршрут. Тропу проложат через парк родового имения Блоков, который располагается на Ордовикском плато. Работы по созданию маршрута, стоимостью в 500 тыс. рублей, завершатся до конца этого года.

В ведомстве отмечается, что маршрут тропы также пройдет сквозь широколиственный лес с вековыми 25-метровыми дубами, ширина некоторых из них доходит до метра.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился особый экомаршрут. Маршрут пролегает преимущественно через остатки береговых валов древних морей, которые уже поросли сосновым лесом. Для юных петербуржцев экскурсия будет наиболее интересна.

Кингисеппский район ленобласть туризм экомаршрут
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