В Кингисеппском районе появится новый экомаршрут

В природном заказнике «Дубравы у деревни Велькота», который находится в Ленинградской области, проложат новый экомаршрут для туристов.

В Кингисеппском районе Ленобласти до конца этого года откроют новый туристический экомаршрут. Тропу проложат через парк родового имения Блоков, который располагается на Ордовикском плато. Работы по созданию маршрута, стоимостью в 500 тыс. рублей, завершатся до конца этого года.

В ведомстве отмечается, что маршрут тропы также пройдет сквозь широколиственный лес с вековыми 25-метровыми дубами, ширина некоторых из них доходит до метра.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился особый экомаршрут. Маршрут пролегает преимущественно через остатки береговых валов древних морей, которые уже поросли сосновым лесом. Для юных петербуржцев экскурсия будет наиболее интересна.