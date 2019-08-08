В природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился особый экомаршрут

Экологический маршрут уникален тем, что знакомит посетителей с особым историческим и природным наследием и находится в черте города.

В природном заказнике «Сестрорецкое болото» открылся новый экомаршрут протяженностью в 1,5 километра. В среду, 7 августа, его проверил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов вместе с председателем Комитета по природопользованию Денисом Беляевым.

Маршрут пролегает преимущественно через остатки береговых валов древних морей, которые уже поросли сосновым лесом. Также экомаршрут покажет различные формы болот и множество диких животных. Для юных петербуржцев экскурсия будет наиболее интересна.

Из всей длины маршрута около 500 метров проходят по специальным пешеходным настилам, которые планируется достроить на 2 километра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что между Кудрово и Петербургом может появиться трамвайная линия.