Новогодние украшения в Петербурге начнут зажигать 29 ноября

В Петербурге 29 ноября начинается подключение новогодних украшений к электроснабжению. Работы проводит СПб ГБУ «Ленсвет».

Гирлянды и праздничные конструкции будут зажигаться поэтапно. До 20 декабря планируется организовать более 2,5 тыс. точек подключений, сообщает пресс-служба «Ленсвета».

Первыми к электроснабжению подключат украшения в Адмиралтейском районе. Работы будут вестись в круглосуточном режиме.

Известно, что к 15:40 часам 29 ноября праздничные иллюминации зажгут на Технологической площади. В этот же день главный инженер «Ленсвета» расскажет о количестве украшений и объемах работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что огни на главной городской елке Петербурга на Дворцовой площади зажгут 21 декабря. Старт празднованию даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. По случаю его приезда на Дворцовой запланирована интерактивная программа.