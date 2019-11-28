Инспектора СИЗО обвиняют в попытке сбыть наркотики заключенным

В Петербурге задержан 33-летний инспектор отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в следственном изоляторе.

Как полагает следствие, мужчина приобрел наркотики весом 21,9 г утром 27 ноября у станции метро «Ломоносовская». После чего пронес вещества на территорию следственного изолятора. Наркотики инспектор рассчитывал сбыть заключенным.

Довести задуманное до конца ему не удалось в связи с задержанием, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в следственный изолятор №6 в Петербурге пытались передать пряники с наркотиками. Посылку принесла родственница одного из заключенных.