Петербургское метро перевезло 555 млн пассажиров в 2019 году

Метро перевезло на 13,5 млн больше человек, чем в 2018 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Метро перевезло на 13,5 млн больше человек, чем в 2018 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За девять месяцев 2019 года петербургским метрополитеном воспользовались 555 млн пассажиров. Количество их увеличилось на 13,5 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Итоги работы подвели на заседании балансовой комиссии, сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен». Финансово-хозяйственная деятельность предприятия признана удовлетворительной.

Транспортная работа метрополитена составила более 173,4 млн вагоно-километров. С 2018 года показатель вырос на 5 млн.

Помимо этого, предприятие приняло в эксплуатацию 8 новых составов. Начали работу электродепо «Южное» и три новые станции Фрунзенского радиуса: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Станции «Рыбацкое» и «Петроградская» за прошедший период оборудовали платформами для перемещения маломобильных пассажиров. Всего метрополитен получил порядка 130 тыс. заявок на помощь в перевозке инвалидов, пожилых с тяжелым багажом и мам с колясками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станции Фрунзенского радиуса за первые 25 дней работы перевезли 828 тыс. человек.