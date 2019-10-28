С 3 октября новые станции Фрунзенского радиуса приняли более 800 тысяч пассажиров

Наиболее популярной оказалась станция «Проспект Славы», где количество пассажиров в сутки составляет более 20 тысяч человек.

В общей сложности за 25 дней тремя станциями воспользовались более 828 тысяч пассажиров. О пассажиропотоке на новых станциях рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

Лидирует станция «Проспект Славы», через которую в сутки проходит около двадцати тысяч человек. На втором месте расположилась «Дунайская», ею пользуется около пятнадцати тысяч человек за день. Наименее популярной оказалась станция метро «Шушары», её дневная проходимость составила лишь 4 100 человек.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что к Дню транспортного работника ГУП «Петербургский метрополитен» выпустил «Подорожник» с новым дизайном. Приобрести его можно будет уже с 29 октября.