В «Петербургском метрополитене» показали новый дизайн «Подорожника»

В &#171;Петербургском метрополитене&#187; показали новый дизайн &#171;Подорожника&#187;
Новый "Подорожник" выпущен ограниченным тиражом. Фото, ГУП "Петербургский метрополитен"

В учреждении представили новый проездной. Вместо подорожника и божьей коровки на карточке красуются виды Северной столицы.

Об измененном дизайне привычного «Подорожника» рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена в понедельник, 28 октября. Теперь на проездном можно заметить улицы Петербурга. Однако акцент в дизайне сделан не на красоты города.

Новый вид «Подорожника» приурочен к Дню работника транспорта, который отмечается в России ежегодно 27 октября. Уже со вторника особенный проездной будет доступен в кассах метрополитена. Отмечается, что «праздничный» «Подорожник» можно приобрести и в форме брелока.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что частная московская компания «ВИС» предложила петербургским властям построить ветку метро, которая позволит добираться до аэропорта Пулково.

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