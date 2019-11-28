Минтруд заявил о невозможности сделать 31 декабря выходным в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Он пояснил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно. Он также отметил, что каждый работодатель может принять такое решение самостоятельно.
«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», — сказал Топилин.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который сделает 31 декабря выходным днем, даже если он не является таковым по календарю. В этом году именно так и произошло.
В документе отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней должно сохраниться в установленном Трудовом кодексом объеме.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме появилось предложение сделать 31 декабря выходным днем. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею, а также предложил сократить выходные на Новый год.