Минтруд заявил о невозможности сделать 31 декабря выходным в этом году

Централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже не представляется возможным.Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже не представляется возможным.Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.

Он пояснил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже не представляется возможным, сообщает ТАСС.

Правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно. Он также отметил, что каждый работодатель может принять такое решение самостоятельно.

«Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы», — сказал Топилин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который сделает 31 декабря выходным днем, даже если он не является таковым по календарю. В этом году именно так и произошло.

В документе отмечается, что общее число нерабочих праздничных дней должно сохраниться в установленном Трудовом кодексом объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме появилось предложение сделать 31 декабря выходным днем. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею, а также предложил сократить выходные на Новый год.