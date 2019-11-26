Россиянам предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Россиянам предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Предложено сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Продолжительность новогодних выходных следует сократить. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина о превращении 31 декабря в выходной день

Нилов рассказал, что 31 декабря необходимо закрепить в Трудовом кодексе в качестве выходного дня. Он добавил, что несмотря на это, текущее число выходных дней придется сократить, так как каждый нерабочий день даёт дополнительную нагрузку на экономику.

Как сообщила «Газета.Ru», депутат предложил сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января. По его мнению, остальные дни можно было бы включить в оплачиваемый отпуск, чтобы люди могли распоряжаться ими по своему усмотрению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что власти Северной столицы узаконили снежные кучи на тротуарах. В минувших годах большинство горожан жаловались на заледенелые образования.

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Россиянам предложили сократить продолжительность новогодних праздников