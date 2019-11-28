Вступило в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Сегодня, 28 ноября выступает в силу разрешение Датского королевства на строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG с этого дня может начинать прокладку датского участка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Датское энергетическое агентство (DEA). Компания 28 ноября может начать действовать согласно разрешению, если она выполнила соответствующие условия», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2». До этого Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Совфеде прокомментировали заявления конгресса США о намерении включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.