Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в Фонд капремонта Петербурга

Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в Фонд капремонта Петербурга
ФСБ. Фото: Baltphoto

В Фонде капитального ремонта Петербурга сотрудники силовых структур проводят обыски.

В здании проводятся обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. С чем связаны следственные действия не сообщается. Днем Фонд работал в обычном режиме.

Фонд капитального ремонта Петербурга занимается организацией и проведением капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что что в Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля. ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов.

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