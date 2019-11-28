Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в Фонд капремонта Петербурга

В Фонде капитального ремонта Петербурга сотрудники силовых структур проводят обыски.

В здании проводятся обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. С чем связаны следственные действия не сообщается. Днем Фонд работал в обычном режиме.

Фонд капитального ремонта Петербурга занимается организацией и проведением капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что что в Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля. ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов.