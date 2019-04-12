Два исламских радикала готовили теракты в Тюмени

Из зоны оцепления вывели около сотни человек. Фото pixabay.com

Из зоны оцепления вывели около сотни человек. Фото pixabay.com

Террористов ликвидировали в ходе спецоперации ФСБ.

В Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля.

Контртеррористическая операция началась вечером в пятницу: ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов. Их окружили и предложили сдаться — те начали стрельбу, сообщили в НАК.

В комитете сообщили, что среди мирного населения никто не пострадал — хотя из оцепленной зоны вывели около сотни человек. Потерь среди сил ФСБ нет. В лицее №34 созвали штаб, где планируют дальнейшие действия служб, сообщает ТАСС.

В Тюмени живет 791 тысяча человек. Около 6% населения составляют татары, которые часто являются приверженцами ислама.

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