Два исламских радикала готовили теракты в Тюмени

Террористов ликвидировали в ходе спецоперации ФСБ.
В Тюмени ликвидировали двух исламских радикалов, которые готовили теракты, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет 13 апреля.
Контртеррористическая операция началась вечером в пятницу: ФСБ узнало, что боевики прячутся в одном из частных домов. Их окружили и предложили сдаться — те начали стрельбу, сообщили в НАК.
В комитете сообщили, что среди мирного населения никто не пострадал — хотя из оцепленной зоны вывели около сотни человек. Потерь среди сил ФСБ нет. В лицее №34 созвали штаб, где планируют дальнейшие действия служб, сообщает ТАСС.
В Тюмени живет 791 тысяча человек. Около 6% населения составляют татары, которые часто являются приверженцами ислама.
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