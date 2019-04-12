В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

Убийца несколько раз выстрелил в Кулебякина. Фото: Рixabay
Убийца несколько раз выстрелил в Кулебякина. Фото: Рixabay

По факту убийства предпринимателя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Владимир Кулебакин был застрелен в пятницу, 12 апреля, в поселке Парголово Выборгского района Северной столицы.

По предварительной информации, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в спину 68-летнего предпринимателя. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован, однако скончался в больничном стационаре.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье — Убийство. Правоохранители начали злоумышленника и причастных к этому преступлению лиц.

Владимир Кулебакин приехал в Петербург из Архангельска и занимался гостиничным бизнесом. Среди его активов — десятки объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголово. В основном предприниматель оборудовал жилье под хостелы. Кулебакина ранее привлекали к ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, пишет Фонтанка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что присяжные оправдали москвича, заказавшего убийство петербуржца за 3,5 млн рублей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
гостиничный бизнес предпринимательство убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К 2024 году в Ленобласти планируют построить 38 школ
Чир-данс-шоу в Доме молодежи прервала эвакуация
“Единая Россия” проведет всероссийский турнир по дворовому футболу
В США на бейсбольное поле рухнул самолёт
Главное событие выходных — круизный сезон в Петербурге
Нелегальную свалку обнаружили во Всеволожском районе
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
На площади Восстания автобус и троллейбус не поделили дорогу