В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

Убийца несколько раз выстрелил в Кулебякина. Фото: Рixabay

Убийца несколько раз выстрелил в Кулебякина. Фото: Рixabay

По факту убийства предпринимателя возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Владимир Кулебакин был застрелен в пятницу, 12 апреля, в поселке Парголово Выборгского района Северной столицы.

По предварительной информации, неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в спину 68-летнего предпринимателя. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Пострадавший был госпитализирован, однако скончался в больничном стационаре.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье — Убийство. Правоохранители начали злоумышленника и причастных к этому преступлению лиц.

Владимир Кулебакин приехал в Петербург из Архангельска и занимался гостиничным бизнесом. Среди его активов — десятки объектов на Выборгском шоссе, Песочной и Полевой улицах в Парголово. В основном предприниматель оборудовал жилье под хостелы. Кулебакина ранее привлекали к ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, пишет Фонтанка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что присяжные оправдали москвича, заказавшего убийство петербуржца за 3,5 млн рублей.