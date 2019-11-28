Орлов: «Зенит» сильнее «Спартака» в 17 раз

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Кто сильнее, «Спартак» или «Зенит»? У «Зенита» на 17 очков больше, вот в 17 раз он и сильнее», — сказал Орлов в интервью «Эху Москву».

Отметим, что «Зенит» лидирует в РПЛ, имея в своем активе 39 очков. «Спартак» занимает шестое место с 22 очками.

Напомним, матч «Зенит»- «Спартак» пройдет 1 декабря. Начало в 19:00 мск.

Добавим, что «Матч ТВ» не будет транслировать матч 18-го тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». Вместо трансляции матча на телеканале будет транслироваться выпуск программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая начнется в 19:00 мск. Посмотреть матч между «Зенитом» и «Спартаком» болельщики смогут на платном канале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 18:25 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» сейчас занимают третье место в группе. Продолжить выступление в Лиге чемпионов поможет команде победа над французским «Лионом» ближайшей весной.