Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Лионом»

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Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Футболисты петербургского «Зенита» сейчас занимают третье место в группе. Продолжить выступление в Лиге чемпионов поможет команде победа над французским «Лионом» ближайшей весной. Ожиданиями от матча пятого тура группового этапа ЛЧ против «Лиона» поделился главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

По его словам, не бывает матчей, где команда доминирует все 90 минут. В ходе предматчевой пресс-конференции Семак рассказал, что следует во время игры сохранять концепцию и не забывать о сопернике.

Матч с «Лионом» может пропустить ветеран петербургского «Зенита» Юрий Жирков. По словам главного тренера «Зенита», из расположения сборной России он вернулся с травмой.

Команды встретятся на поле «Газпром Арены» в среду, 27 ноября. Начало назначено на 20:55 по московскому времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о комментарии супруги тренера «Зенита» Сергея Семака. Она рассказала, что все обеспокоены его предстоящей поездкой.

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