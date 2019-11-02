Сергей Семак прокомментировал итоги матча с ЦСКА

Тренер назвал игру тяжелой, но при этом отметил, что до последнего надеялся на победу своих подопечных.

Свои мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился сегодня, 2 ноября, сразу после матча, который состоялся на «Газпром Арене». Он заявил, что игра была тяжелой, но при этом «сине-бело-голубые» старались, владели преимуществом, создавали моменты. Ему не понравилась игра в обороне, которая и стала причиной одного забитого гола.

«Нашли в себе силы, отыгрались. Но не хватило второго мяча для победы. Хотели победить, матч был для нас важным»,

— поделился Сергей Семак.

Тренера также поздравили с лидерством после первого круга. Он отметил, что пока радоваться рано и надо посмотреть – как все сложится через 30 матчей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что встреча «Зенита» и ЦСКА завершилась ничьей. Счет открыли армейцы под конец первого тайма – автором гола стал Никола Влашич. «Сине-бело-голубые» сравняли счет лишь во втором тайме – гол забил Александр Ерохин.