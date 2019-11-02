Встреча «Зенита» и ЦСКА завершилась ничьей

Несмотря на усилия команд, решить, кто достоин победы не вышло.

Матч состоялся сегодня, 2 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в рамках 15-го тура РПЛ. На поле встретились «Зенит» и ЦСКА – этой игры футболисты и болельщики ждали уже давно. Счет открыли армейцы под конец первого тайма – автором гола стал Никола Влашич. «Сине-бело-голубые» сравняли счет лишь во втором тайме – гол забил Александр Ерохин, вышедший на замену. Затем, сколько бы игроки не пытались, удачно атаковать ворота соперника не удалось ни одной из команд. После того, как в дополнительное время лучшую выявить не удалось, объявили ничью.

Тем временем комментаторы в Twitter-аккаунте «Зенита» негодуют. Они считают судью матча некомпетентным.

«Везет нам на судейство»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Зенита» встретили команду фаер-шоу.