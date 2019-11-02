Фанаты «Зенита» встретили команду фаер-шоу

Фанаты &#171;Зенита&#187; встретили команду фаер-шоу
"Становится хорошей традицией!" - подписали видеоролик в пресс-службе клуба. Фото: Twitter @zenit_spb

Болельщики сине-бело-голубых приветствовали появление команды на дороге к «Газпром Арене», в прямом смысле, зажигательным шоу.

В официальном twitter-аккаунте петербургского клуба опубликовали впечатляющее видео «приема» фанатами хозяев матча. В масштабном мероприятии поучаствовали сотни болельщиков. Вдоль дороги, ведущей к стадиону, выстроилась живая цепь людей с фаерами.

В поддержку «Зенита» фанаты зажигали красные, фиолетовые и синие шашки, а также активно приветствовали футболистов вувузелами.

К записи администрация клуба прикрепила комментарий со ссылкой на такое же «представление» перед началом матча с «Фенербахче» в феврале этого года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участниками российского чемпионата по футболу станут команды постсоветского пространства.

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