Фанаты «Зенита» встретили команду фаер-шоу

Болельщики сине-бело-голубых приветствовали появление команды на дороге к «Газпром Арене», в прямом смысле, зажигательным шоу.

В официальном twitter-аккаунте петербургского клуба опубликовали впечатляющее видео «приема» фанатами хозяев матча. В масштабном мероприятии поучаствовали сотни болельщиков. Вдоль дороги, ведущей к стадиону, выстроилась живая цепь людей с фаерами.

В поддержку «Зенита» фанаты зажигали красные, фиолетовые и синие шашки, а также активно приветствовали футболистов вувузелами.

К записи администрация клуба прикрепила комментарий со ссылкой на такое же «представление» перед началом матча с «Фенербахче» в феврале этого года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что участниками российского чемпионата по футболу станут команды постсоветского пространства.