В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик

Дмитрий Иванов заявил, что плюсов в объединенном чемпионате более чем достаточно. Фото: Pixabay

Дмитрий Иванов заявил, что плюсов в объединенном чемпионате более чем достаточно. Фото: Pixabay

Бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.

В авторской колонке для «СЭ» он напомнил, об объединении на паритетных началах чемпионатов Голландии и Бельгии, а также о задачах команд, благодаря котором они двигаются к поставленной цели. Их путь спортивный функционер назвал показательным и отметил, что российские спортсмены должны брать с них пример. Однако подчеркнул, что перед этим стоит учесть некоторые нюансы.

Так, Иванов отметил слияние футбольных лиг, приведя в пример турнир России и Белоруссии. По его мнению, это наиболее удачная идея с точки зрения экономики.

Говоря о критериях отбора, бывший гендиректор московского «Динамо», заявил, что в КХЛ клубы должны предоставлять гарантии того, что у них есть необходимый бюджет для участия в турнире.

«Минимальный бюджет — миллиард рублей», — указал Иванов.

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