В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик

В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик
Дмитрий Иванов заявил, что плюсов в объединенном чемпионате более чем достаточно. Фото: Pixabay

Бывший гендиректор московского «Динамо» Дмитрий Иванов рассказал, почему расширение за счет команд из других стран поможет чемпионату России.

В авторской колонке для «СЭ» он напомнил, об объединении на паритетных началах чемпионатов Голландии и Бельгии, а также о задачах команд, благодаря котором они двигаются к поставленной цели. Их путь спортивный функционер назвал показательным и отметил, что российские спортсмены должны брать с них пример. Однако подчеркнул, что перед этим стоит учесть некоторые нюансы.

Так, Иванов отметил слияние футбольных лиг, приведя в пример турнир России и Белоруссии. По его мнению, это наиболее удачная идея с точки зрения экономики.

Говоря о критериях отбора, бывший гендиректор московского «Динамо», заявил, что в КХЛ клубы должны предоставлять гарантии того, что у них есть необходимый бюджет для участия в турнире.

«Минимальный бюджет — миллиард рублей», — указал Иванов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургский «Зенит» стал самым дорогим российским футбольным клубом.

россия футбол чемпионат
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма
Сотни финнов так и не доехали до Петербурга по электронной визе
В чемпионате России по футболу примут участие команды из постсоветских республик
Ученые объяснили, почему зубная эмаль такая прочная
Жетоны в петербургском метрополитене могут подорожать до 60 рублей
В кустах Мурино заметили завалявшийся каршеринг
Около 70 процентов бюджета Петербурга 2020 года будут потрачены на соцсферу
Бульдозер разровнял останки детской площадки в Петроградском районе