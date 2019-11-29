Названы гонорары за бой Емельяненко с Кокляевым

Названы гонорары за бой Емельяненко с Кокляевым
Фото: https://www.instagram.com/fedoremelianenkoofficial/

Российская Федерация бокса озвучила сумму гонораров за поединок бойца ММА Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, который пройдет на «ВТБ Арене» в Москве 29 ноября.

Как сообщает «Р-Спорт», победитель поединка получит один миллион рублей, а проигравшему достанется полмиллиона рублей. Бой по правилам любительского бокса спровоцирован конфликтов соперников в соцсетях. После этот бой был санкционирован, а призовой фонд учрежден с целью популяризации бокса.

Отметим, что на счету Емельяненко 28 побед и семь поражений из 36 поединков в смешанных единоборствах. А для Кокляева этот поединок станет первым в октагоне. До этого он никогда не занимался таким видом спорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Федор Емельяненко рассказал, когда завершит карьеру. Боец заверил, что до этого момент остается совсем немного времени – впереди еще несколько поединков и все.

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Названы гонорары за бой Емельяненко с Кокляевым
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