Двое жителей Ленобласти подожгли музей-заповедник купца Калязина

Двое жителей Ленобласти подожгли музей-заповедник купца Калязина
О происшествии сообщили сотрудники музея. Подозреваемых задержали. Фото: pixabay.com

Девушка и молодой человек, проживающие в Волховском районе Ленинградской области, подозреваются в поджоге дома купца Калязина, являющийся объектом культурного наследия.

Пожар в музее произошел в среду, 27 ноября, в Старой Ладоге, в доме №9 по улице Варяжской, где располагается Музей купеческого быта. По информации пресс-службы ГУ МВД Ленобласти, причиной возгорания мог стать поджог. Отметим, что здание музея является объектом культурного наследия федерального значения.

Стражи порядка разыскивали подозреваемых в течение суток. В пятницу, 29 ноября, стало известно, что полицейскими Волховского района задержаны двое 18-летних местных жителей, юноша и девушка. Мотивы их поступка выясняются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейским в Колпино угрожал взрывом неизвестный мужчина.

Волховский район задержание ленобласть музей купеческого быта поджог подозреваемые старая ладога
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пермскую оперу возглавит режиссер из Петербурга Марат Гацалов
В Петербурге на улице Есенина обнаружили труп школьницы в ванной
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
В Мурино на пожарной лестнице нашли женщину с пробитой головой
В Ленобласти ранее судимый мужчина украл из храма пожертвования прихожан на ...
Между Петербургом и Гавром планируют запустить круизы
Двое пассажиров оставили таксиста без иномарки и телефона в Пушкине
Стали известны подробности поджога Subaru на Канареечной