Двое жителей Ленобласти подожгли музей-заповедник купца Калязина

Девушка и молодой человек, проживающие в Волховском районе Ленинградской области, подозреваются в поджоге дома купца Калязина, являющийся объектом культурного наследия.

Пожар в музее произошел в среду, 27 ноября, в Старой Ладоге, в доме №9 по улице Варяжской, где располагается Музей купеческого быта. По информации пресс-службы ГУ МВД Ленобласти, причиной возгорания мог стать поджог. Отметим, что здание музея является объектом культурного наследия федерального значения.

Стражи порядка разыскивали подозреваемых в течение суток. В пятницу, 29 ноября, стало известно, что полицейскими Волховского района задержаны двое 18-летних местных жителей, юноша и девушка. Мотивы их поступка выясняются. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейским в Колпино угрожал взрывом неизвестный мужчина.