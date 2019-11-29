Мужчина пригрозил колпинским полицейским взрывом

В Колпинском районе Петербурга житель обратился в отдел полиции с требованием предоставить ему результаты рассмотрения заявления о запрете жены на встречи с детьми. На предложение приехать он ответил, что взорвет отдел в Колпино.

Все произошло в четверг, 28 ноября. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали. Его нашли в Гатчине у дома №1 «А» на улице Старая Дорога.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о домушнике, который обчистил квартиру индивидуального предпринимателя. Он вынес деньги и украшения.