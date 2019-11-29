Неизвестный обчистил квартиру на миллион в Московском районе

В Московском районе Петербурга неизвестный очистил квартиру индивидуального предпринимателя почти на миллион рублей.

Мужчина обратился с заявлением в отдел полиции. По словам жильца, неизвестный подобрал ключи к его квартире на 5-м Предпортовом проспекте и проник внутрь. Неизвестный вынес деньги и ювелирные украшения. Мужчина уточнил, что все произошло в период с 13:30 23 ноября до 18:30 28 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, сумма ущерба составила 987,5 тыс. рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции изучат материалы с камер видеонаблюдения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ссоре, которая произошло во время распития алкоголя. Все закончилось смертью.