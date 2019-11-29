Пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной на Ярославском

В Выборгском районе Петербурга полицейским сообщили о мужчине с ножевыми ранениями. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Все произошло в четверг, 28 ноября, в доме №6/1 на Ярославском проспекте. Мужчину с колото-резанными ранами живота и грудной клетки нашли по месту проживания. Как стало известно gazeta.spb.ru, по подозрению в совершении преступления был задержан знакомый погибшего.

По данным следствия, мужчины распивали спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. В результате собутыльник несколько раз ударил ножом второго, а затем решил скрыться. Его нашли у того же дома

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании мужчины в Отрадном. Житель пригрозил стражам порядка взрывом.