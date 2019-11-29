В Отрадном житель пригрозил полицейским взрывом, а потом был задержан

В Кировском районе Ленобласти мужчина пригрозил полицейским взорвать их отдел. Долго гулять после звонка жителю не пришлось, мужчину оперативно задержали.

Все произошло в четверг, 28 ноября, в Отрадном. Стражи порядка задержали жителя у дома №2 на улице Щурова. Эвакуацию отдела полиции после его звонка не проводили.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате осмотра полицейские не обнаружили взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В отношении мужчины был составлен протокол по статье 20.21 КоАП России. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупном ДТП на Пискаревском проспекте. Очевидцы рассказали, что к месту аварии прибыли полицейские и медики.