Очевидцы рассказали о крупной аварии на Пискаревском проспекте

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с легковыми автомобилями. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.
Авария случилась сегодня утром, 29 ноября. По словам очевидца, подбитые машины стоят на участке в сторону Муринской дороги.
«Все службы на месте», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
На опубликованных кадрах видно, что прибывшие сотрудники ДПС, скорой помощи и участники аварии заняли половину проезжей части.
Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.
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