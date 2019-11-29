Очевидцы рассказали о крупной аварии на Пискаревском проспекте

На Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с легковыми автомобилями. К месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

Авария случилась сегодня утром, 29 ноября. По словам очевидца, подбитые машины стоят на участке в сторону Муринской дороги.

«Все службы на месте», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что прибывшие сотрудники ДПС, скорой помощи и участники аварии заняли половину проезжей части.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что каршеринг сбил пешехода. Женщина переходила дорогу по «зебре».