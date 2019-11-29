Каршеринг прокатил на капоте пешехода на пересечении Большой Монетной и Котовского

В Петроградском районе Петербурга Водитель легкового автомобиля каршеринговой службы сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

Все произошло сегодня утром, 29 ноября, на пересечении Большой Монетной улицы и улицы Котовского. На опубликованных кадрах видно, что водитель арендованного авто при повороте не заметил пешехода. К месту происшествия сразу подбежали очевидцы.

Кадры с камеры видеонаблюдения были опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурге Неизданное» соцсети «ВКонакте». Сведения о состоянии пешехода не приводятся.

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