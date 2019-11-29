Под Выборгом спасатели два часа тушили частный дом

Сведения о пострадавших при пожаре не приводятся. Фото: pixabay

Сведения о пострадавших при пожаре не приводятся. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий частный дом. Пламя в поселке Дятлово охватило площадь дома в 150 «квадратов».

О ЧП на улице Героев Танкистов стало известно в пятницу, 29 ноября, в 2:43. После соответствующего сигнала к месту происшествия были направлены восемь пожарных на двух машинах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, спасатели полностью потушили огонь к 4:40.

В настоящее время на месте работают дознаватели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре во Всеволожском районе. По каким причинам произошло возгорание, пока неизвестно.