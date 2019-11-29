В Новосаратовке сгорел дачный дом

Пожар произошел в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти в ночь на пятницу, 29 ноября, сообщили в региональном главке МЧС России.

Пожарная служба получила сообщение о возгорании около пяти утра. На место отправили девять спасателей и две спецмашины. Площадь пожара в дачном доме составила 140 «квадратов».

Пожарным удалось справиться с огнем примерно за час. По предварительной информации, пожар обошелся без пострадавших. О причинах пожара пока ничего не известно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на улице Канареечной сгорела иномарка. За 40 минут в автомобиле успели выгореть моторный отсек и часть салона. По данным спасателей, информации о пострадавших при пожаре не поступало.