Ночью на улице Канареечной сгорела иномарка

Машина марки «Субару» загорелась возде дома №6/4 по улице Канареечной на Васильевском острове в Петербурге. Пожар произошел ночью 29 ноября.

Как сообщили в главке МЧС России по Петербургу и Ленобласти,экстренные службы получили сообщение о пожаре на Канареечной в час ночи. На место происшествия выехали девять спасателей и две спецмашины. С огнем удалось справиться примерно за 40 минут.

За это время в автомобиле успели выгореть моторный отсек и часть салона. По данным спасателей, информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Северной столицы пожарные тушили офисное помещение. Обстановка полыхала на площади 25 квадратных метров.