Убийца брата сдался полиции под Гатчиной

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины в Гатчинском районе Ленинградкой области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 28 ноября, в полицию обратился 29-летний житель поселка Суйда и рассказал, что он убил своего брата. Инцидент произошел в квартире дома №6 по Центральной улице.

На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами по всему телу. Оказалось, что во время застолья между братьями возникла ссора, в ходе которой подозреваемый вооружился ножом и зарезал своего старшего брата. Мужчина скончался на месте.

Ранее неоднократно судимого братоубийцу задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной на Ярославском.