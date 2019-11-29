Убийца брата сдался полиции под Гатчиной

Убийца брата сдался полиции под Гатчиной
Братоубийцу задержали. Фото: pixabay

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины в Гатчинском районе Ленинградкой области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 28 ноября, в полицию обратился 29-летний житель поселка Суйда и рассказал, что он убил своего брата. Инцидент произошел в квартире дома №6 по Центральной улице.

На месте преступления сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами по всему телу. Оказалось, что во время застолья между братьями возникла ссора, в ходе которой подозреваемый вооружился ножом и зарезал своего старшего брата. Мужчина скончался на месте.

Ранее неоднократно судимого братоубийцу задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной на Ярославском.

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