Стали известны подробности поджога Subaru на Канареечной

Стали известны подробности поджога Subaru на Канареечной
Дом №6/4 по Канареечной, возле которого горел автомобиль. Фото: Google.Maps

Правоохранители поделились подробностями пожара на улице Канареечной на Васильевском острове. Оказалось, что иномарку подожгли трое неизвестных мужчин.

Как стало известно gazeta.spb.ru, согласно предварительной информации, автомобиль марки Subaru загорелся в результате противоправных действий со стороны трех неизвестных злоумышленников.

Полиция занимается поиском поджигателей, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы злоумышленников пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на Канареечной произошел минувшей ночью, 29 ноября. Спасатели справились с огнем примерно за 40 минут. За это время в автомобиле успели выгореть моторный отсек и часть салона.

автомобиль Василеостровский район новости спб поджог пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пермскую оперу возглавит режиссер из Петербурга Марат Гацалов
В Петербурге на улице Есенина обнаружили труп школьницы в ванной
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
В Мурино на пожарной лестнице нашли женщину с пробитой головой
В Ленобласти ранее судимый мужчина украл из храма пожертвования прихожан на ...
Между Петербургом и Гавром планируют запустить круизы
Двое пассажиров оставили таксиста без иномарки и телефона в Пушкине
Стали известны подробности поджога Subaru на Канареечной