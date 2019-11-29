Стали известны подробности поджога Subaru на Канареечной

Дом №6/4 по Канареечной, возле которого горел автомобиль. Фото: Google.Maps

Дом №6/4 по Канареечной, возле которого горел автомобиль. Фото: Google.Maps

Правоохранители поделились подробностями пожара на улице Канареечной на Васильевском острове. Оказалось, что иномарку подожгли трое неизвестных мужчин.

Как стало известно gazeta.spb.ru, согласно предварительной информации, автомобиль марки Subaru загорелся в результате противоправных действий со стороны трех неизвестных злоумышленников.

Полиция занимается поиском поджигателей, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы злоумышленников пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на Канареечной произошел минувшей ночью, 29 ноября. Спасатели справились с огнем примерно за 40 минут. За это время в автомобиле успели выгореть моторный отсек и часть салона.