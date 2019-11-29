Стали известны подробности поджога Subaru на Канареечной

Правоохранители поделились подробностями пожара на улице Канареечной на Васильевском острове. Оказалось, что иномарку подожгли трое неизвестных мужчин.
Как стало известно gazeta.spb.ru, согласно предварительной информации, автомобиль марки Subaru загорелся в результате противоправных действий со стороны трех неизвестных злоумышленников.
Полиция занимается поиском поджигателей, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотивы злоумышленников пока неизвестны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар на Канареечной произошел минувшей ночью, 29 ноября. Спасатели справились с огнем примерно за 40 минут. За это время в автомобиле успели выгореть моторный отсек и часть салона.