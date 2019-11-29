В Мурино на пожарной лестнице нашли женщину с пробитой головой

Во Всеволожском районе Ленобласти в полицию сообщили о женщине, лежащей на пожарной лестнице с пробитой головой.

Все произошло в четверг, 28 ноября, в Мурино. Полицейские оперативно прибыли к дому №13 на бульваре Менделеева. Также к дому была направлена следственно-оперативная группа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело направили в морг для установления причины смерти. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенные в парадной и в лифте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пассажирах, которые избили водителя такси в Пушкине. Злоумышленники оставили его без арендованной машины и телефона.