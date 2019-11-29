В Мурино на пожарной лестнице нашли женщину с пробитой головой

В Мурино на пожарной лестнице нашли женщину с пробитой головой
Полицейские изучат материалы с камер видеонаблюдения. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе Ленобласти в полицию сообщили о женщине, лежащей на пожарной лестнице с пробитой головой.

Все произошло в четверг, 28 ноября, в Мурино. Полицейские оперативно прибыли к дому №13 на бульваре Менделеева. Также к дому была направлена следственно-оперативная группа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, тело направили в морг для установления причины смерти. Стражи порядка изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенные в парадной и в лифте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пассажирах, которые избили водителя такси в Пушкине. Злоумышленники оставили его без арендованной машины и телефона.

мурино полиция труп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пермскую оперу возглавит режиссер из Петербурга Марат Гацалов
В Петербурге на улице Есенина обнаружили труп школьницы в ванной
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
В Мурино на пожарной лестнице нашли женщину с пробитой головой
В Ленобласти ранее судимый мужчина украл из храма пожертвования прихожан на ...
Между Петербургом и Гавром планируют запустить круизы
Двое пассажиров оставили таксиста без иномарки и телефона в Пушкине
Стали известны подробности поджога Subaru на Канареечной