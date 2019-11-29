Двое пассажиров оставили таксиста без иномарки и телефона в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга двое неизвестный оставили таксиста без автомобиля. Инцидент произошел в четверг вечером, 28 ноября, в Пушкине.

На следующий день в отдел полиции обратился 25-летний мужчина. По словам заявителя, в районе железнодорожного переезда неизвестные, находясь в такси, избили его и похитили арендованный автомобиль марки Skoda Rapid. Заявитель добавил, что в иномарке остался его телефон.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, позже указанное авто обнаружили у дома 12 по улице Музыкальная поселка Терлево. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

В настоящее время ведется розыск злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который обчистил квартиру в поселке Торики. Он вынес деньги и украшения.