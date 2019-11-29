Домушник оставил петербуржца без денег и украшений в поселке Торики

Домушник оставил петербуржца без денег и украшений в поселке Торики
Полицейские начали розыск злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Красносельском районе неизвестный обчистил дом петербуржца. Он вынес деньги и ювелирные украшения.

Сегодня, 29 ноября, в отдел полиции обратился 58-летний житель. Со слов заявителя, в его дома по Лесному переулку СНТ «Дружный» поселка Торики пробрался неизвестный. Он добавил, что сумма причиненного ущерба составила 202 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, стражи порядки приняли меры к розыску злоумышленника.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании мужчины, который пригрозил полицейским колпинского отдела взрывом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти красносельский район новости спб
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