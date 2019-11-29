Гололед успел сломать кости нескольким жителям Купчино до начала зимы

Гололед успел сломать кости нескольким жителям Купчино до начала зимы
Жители попали в больницу после неудачных падений. Фото: pixabay

В Северной столице за несколько дней холодной погоды уже появились пострадавшие от гололеда. Самые частые звонки в скорую помощь поступали из Купчино.

Так, в четверг утром, 28 ноября, трое жителей неудачно прошлись по скольким дорогам, после чего оказались в больнице. Как сообщает «КП — Петербург», каждый из них в результате падения получил травмы.

В больницу первой попала 79-летняя петербурженка. Пенсионерка шла вдоль дома 3 на Моравском переулке и поскользнулась. Падение обернулось для старушки переломом шейки правой бедренной кости. Ей оказали необходимую помощь, сейчас она находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщили в правоохранительных органах, немного позже в этот же день стало известно о падении 48-летней женщины около дома 114 на Бухарестской улице. Она поломала лодыжку и повредила связки левого голеностопа.

Тройку пострадавших 28 октября замкнул 56-летний мужчина. Петербуржец поскользнулся на той же улице у дома 30. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина шел на работу, когда поскользнулся у метро. Его доставили в НИИ скорой помощи.

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Гололед успел сломать кости нескольким жителям Купчино до начала зимы
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